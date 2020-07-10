10 июля 2020, 16:50
Российский хоккеист умер в 23 года
Павел Крутий почувствовал себя плохо на тренировке, врачи не смогли его спасти
Хоккеист клуба «Южный Урал» из Орска, выступающего в Высшей хоккейной лиге, умер в 23 года. Об этом сообщает Федерация хоккея России.
Павел Крутий почувствовал себя плохо на утренней тренировке. Первую помощь ему оказал врач команды, после чего игрока доставили в реанимацию, но медики ничего не сумели сделать - молодой человек умер. Врачи поставили ему предварительный диагноз «тромбоэмболия легочной артерии».
Крутий выступал в ВХЛ с 2017 года. В Федерации хоккея России его смерть назвали большой потерей.