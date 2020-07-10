Российский хоккеист умер в 23 года

Хоккеист клуба «Южный Урал» из Орска, выступающего в Высшей хоккейной лиге, умер в 23 года. Об этом сообщает Федерация хоккея России.

Павел Крутий почувствовал себя плохо на утренней тренировке. Первую помощь ему оказал врач команды, после чего игрока доставили в реанимацию, но медики ничего не сумели сделать - молодой человек умер. Врачи поставили ему предварительный диагноз «тромбоэмболия легочной артерии».

Крутий выступал в ВХЛ с 2017 года. В Федерации хоккея России его смерть назвали большой потерей.