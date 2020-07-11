ВОЗ: рекордное количество человек в мире за сутки заразились COVID-19

За минувшие сутки в мире зафиксировано более 228 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, пишет РЕН ТВ.

По данным ВОЗ, этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Предыдущий пиковый показатель пришелся на 4 июля, когда в мире было выявлено около 211 тысяч заболевших COVID-19.

В настоящее время общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии составило более 12 миллионов человек.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения Китай сообщил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря прошлого года. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.