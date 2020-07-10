Состоялась жеребьевка финальной сетки Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка решающего этапа плей-офф Лиги чемпионов сезона 2019/20. Определилась сетка турнира вплоть до финала.

В этом году розыгрыш Лиги чемпионов был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Доиграть турнир было решено в формате «финала восьми» в Португалии. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут состоять из одного матча.

Так, в четвертьфинале победитель пары «Ювентус»-«Лион» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити»-«Реал» (четвертьфинал 1), «Лейпциг» - с «Атлетико» (четвертьфинал 2), победитель пары «Барселона»-«Наполи» — с победителем пары «Бавария»-«Челси» (четвертьфинал 3), «Аталанта» - с ПСЖ (четвертьфинал 4). В полуфинале встретятся четвертьфиналисты 1 и 3, 2 и 4.

Финальный турнир пройдет с 12 по 23 августа в Лиссабоне.