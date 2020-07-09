У мужчины заболел живот, и он узнал, что смертельно болен

Шокирующая новость обрушилась на 33-летнего англичанина Адама Грея сразу после возвращения из свадебного путешествия, которое он совершил с беременной супругой в ЮАР. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую прессу.

У мужчины сильно заболел живот. Он отправился к докторам, и те сообщили Грею о том, что он болен редкой и неизлечимой формой рака. Опухоль выявили в поджелудочной железе, печени, легких и лимфоузлах.

Мужчина утверждает, что он вел здоровый образ жизни и даже не задумывался о том, что может серьезно заболеть. Чувствовал себя он прекрасно. Каждый день британец проезжал на велосипеде по 15 километров, а в выходные играл в футбол. Грей признался, что строил большие планы: он только-только получил хорошую работу в Лондоне, и они с женой готовились к рождению первой дочери.

За 10 месяцев мужчина прошел 12 курсов химиотерапии. «Я чувствовал себя ужасно. Я все время мучился от боли и тошноты, - говорит он. - Но день, когда родилась моя дочь Амели, стал лучшим в моей жизни».

Сейчас семья мужчины занимается поиском денег для прохождения лечения в Германии. Родные Грея верят, что это сможет продлить его жизнь.