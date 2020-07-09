Еще две страны перейдут на евро

Две европейские страны - Болгария и Хорватия - вступают в первый этап перехода с национальной валюты на евро. В скором времени эти государства будут включены в систему Европейского механизма валютных курсов. Об этом пишет Reuters.

В рамках данного механизма для валют стран, переходящих в зону евро, устанавливается базовый курс конвертации в евро. В течение двух лет курс валют этих государств должен колебаться в коридоре не более +/- 15% от установленного.

Полностью перейти на евро Болгария и Хорватия смогут не ранее 2023 года. Это будет первым расширением еврозоны с 2015 года, когда на общеевропейскую валюту перешла Литва.