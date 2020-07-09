Российский турист погиб в Таиланде

45-летний россиянин погиб в таиландском курортном городе Паттайя. Его тело нашли в комнате гест-хауса, которую он снимал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

Как рассказала журналистам хозяйка гест-хауса, россиянин просил ее о помощи. Сегодня он должен был вылетать домой, у него имелся билет на самолет, но возвращаться в Россию мужчина не хотел.

Полиция ведет следствие по делу о гибели нашего соотечественника. Стражи порядка не обнаружили следов борьбы в комнате, а также следов насилия на теле умершего. Имя погибшего не называется.