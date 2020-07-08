Женщине вернули потерянный кошелек спустя 58 лет

Жительница Калифорнии сумела вернуть свой кошелек, потерянный многие годы назад. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что в 1962 году 15-летняя девушка Донна Браун отдыхала в кинотеатре. Она пошла мыть руки в туалет и забыла свой красный кошелек. Когда девушка вернулась, его на месте уже не было. В кошельке лежали локументы, разрешение на работу и счастливый серебряный доллар. Поиски успехом не увенчались, и юная американка забыла о своей вещи на долгие годы.

Однако, в этом году с женщиной неожиданно связался владелец кинотеатра. Он начал ремонт в здании, и за одной из стен строители обнаружили кошелек Браун.

Мужчина нашел внутри фотографии и решил разыскать владелицу вещи. Он сделал пост в Facebook, который широко разошелся по соцсети. Через некоторое время хозяйка кошелька нашлась.

Сообщается, что Браун была очень рада вновь увидеть свою любимую вещь юности. Авторы материала также отмечают, что серебряный доллар из кошелька все же пропал.