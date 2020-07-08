Ошибка кассирши сделала мужчину миллионером

Пенсионер из канадской провинции Онтарио выиграл крупную сумму в лотерею благодаря ошибке кассирши магазина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказывает издание, 82-летний Майкл Батт решил купить билет популярной лотереи, но кассирша вместо этого по ошибке распечатала для него купон другой лотереи. В результате пенсионер сыграл и выиграл миллион канадских долларов - это более 50 миллионов рублей.

Узнав о победе, мужчина оставил кассирше хорошие чаевые. Победитель решил не рассказывать о том, куда он потратит столь солидный выигрыш.

Интересно, что в семье счастливчика уже были подобные случаи. Представители лотереи сообщили, что брат Батта тридцать лет назад также сорвал куш - около 2,5 миллиона канадских долларов.