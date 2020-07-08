08 июля 2020, 21:15
Ошибка кассирши сделала мужчину миллионером
Житель Канады выиграл крупную сумму в лотерею и не забыл отблагодарить женщину, которая невольно принесла ему богатство
Пенсионер из канадской провинции Онтарио выиграл крупную сумму в лотерею благодаря ошибке кассирши магазина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Как рассказывает издание, 82-летний Майкл Батт решил купить билет популярной лотереи, но кассирша вместо этого по ошибке распечатала для него купон другой лотереи. В результате пенсионер сыграл и выиграл миллион канадских долларов - это более 50 миллионов рублей.
Узнав о победе, мужчина оставил кассирше хорошие чаевые. Победитель решил не рассказывать о том, куда он потратит столь солидный выигрыш.
Интересно, что в семье счастливчика уже были подобные случаи. Представители лотереи сообщили, что брат Батта тридцать лет назад также сорвал куш - около 2,5 миллиона канадских долларов.