Женщина умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка

В Австралии пожилая женщина умерла после того, как кошка поцарапала ее и облизала рану. Пенсионерка заразилась опасной болезнью, врачи не смогли ее спасти, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным журналистов, 80-летняя жительница Мельбурна часто спала со своим питомцем по кличке Минти. Майским утром женщина обнаружила, что кот ее поцарапал. Вскоре пенсионерка оказалась в больнице с бактериальным менингитом. Врачи предположили, что кошка облизала рану, и слюна попала в кровоток.

Австралийка девять суток провела в коме, после чего ее отключили от систем жизнеобеспечения.

Как сообщили специалисты, примерно 40 процентов кошек на определенном этапе жизни становятся переносчиками бактерий bartonella henselae. При попадании в организм человека эти микроорганизмы могут привести к повреждениям мозга, глаз, сердца и других органов, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.