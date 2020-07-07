Генсек ООН предсказал два сценария для мира после пандемии COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал два возможных сценария для мира после пандемии коронавируса. Его мнение представлено в статье для Aftonbladet. судя по прогнозам, киношные режиссеры были не далеки от правды, в своих апокалиптических и постапокалиптических картинах.

По мнению представителя ООН, пандемия обострила неравноправие в отношениях внутри государств и между державами. Гутерриш дает оптимистический и пессимистический сценарий, пишет «Лента.ру».

Первый прогноз станет возможным, при условии появления в течение девяти месяцев эффективной и доступной вакцины от коронавируса. Тогда государства справятся с нынешней ситуацией, создадут успешный план восстановления и окажут помощь развивающимся странам.

В худшем случае, как считает Генсек, страны не станут объединяться перед лицом угрозы коронавируса, появятся новые вспышки вируса, затянется работа над вакциной, либо получат только «богатые» страны.

По мнению Гутерриша, при таком сценарии мир увидит рост сегрегации, популизма и ксенофобии. В результате мир погрузится в глобальную депрессию на 5-7 лет. Генсек считает, что сейчас трудно понять, в какую сторону мы движемся. По его мнению, нужно приложить все усилия ради первого сценария, но и подготовиться к пессимистичному развитию событий.