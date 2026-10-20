Бдительный житель Петрозаводска помог задержать пьяного водителя

ГАИ Петрозаводска поблагодарила горожанина за гражданскую позицию

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске могла разыграться еще одна трагедия, виновником которой мог стать пьяный водитель. Благодаря бдительности горожанина возможных печальных последствий удалось избежать. О поступке истинного гражданина рассказали в ГАИ карельской столицы.

По данным службы, внимание одного из петрозаводчан привлек автомобиль Opel. Машина виляла из стороны в сторону и создавала аварийные ситуации на дороге. Когда Opel остановился на Малой Слободской улице на «красный», горожанин подошел к машине, увидел нетрезвого водителя, а после заглушил двигатель, вынул ключи из замка зажигания и вызвал госинспекторов.

Экипаж ДПС провел освидетельствование - прибор показал 1,586 мг/л алкоголя. 56-летнего нарушителя отстранили от управления автомобилем, который отправили на спецстоянку.

Любителю езды «под градусом» грозит крупный штраф и лишение прав на срок до двух лет.

Госавтоинспекция Петрозаводска поблагодарила неравнодушного петрозаводчанина за помощь в задержании нетрезвого водителя и гражданскую позицию.