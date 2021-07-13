Модельер Екатерина Яршина рассказала, как вышла из коронавирусного ада

Карельский дизайнер Екатерина Яршина месяц провела в больницах, восемь дней была подключена к аппарату ИВЛ, борясь с коварным коронавирусом. 12 июля петрозаводчанка написала в своем аккаунте, что она жива и уже дома. Модельер поблагодарила всех за молитвы, переживания и заботы, благодаря которым свершилось чудо, и она поправилась. Яршина решила поделиться своей историей болезни и предупредить, что ковид – очень страшная, опасная и непредсказуемая болезнь, которая быстро мутирует, а люди безответственно относятся к своему здоровью и не выполняют меры предосторожности.

«За месяц, нахождения в разных больницах (Ранимации, ИТАРы, восстановительные палаты) на моих глазах ушло из жизни 7 человек. Это страшно...когда видишь, что вот человек днём был нормальным, сам ел, разговаривал, мало мальски двигался. А вечером его не стало. Причем всё происходит очень быстро и не понятно, по каким причинам. Врачи не успевают даже что-то сделать, хотя прикладывают все свои знания и силы»,

- вспоминает модельер.

«Я не понимала, что со мной происходит, но понимала, что сознание мне терять нельзя, что я должна думать о том, как побыстрее выйти из этого ада. Я прикладывала все свои усилия (которых оставалось все меньше), руки и ноги не слушались, тело всё болело и ныло. Поворачиваться в кровати не могла, да и нельзя было. Спать, лежать только на животе с поднятыми вверх руками. От этого положения немело всё. Пластмассовая маска на резиновых присосках со множеством больших и маленьких трубочек не давала спать. Аппарат ИВЛ постоянно пищал и говорил о моём состоянии, измеряя автоматически каждый час давление, пульс и сатурацию. И так 8 дней. Я не ныла и даже не плакала от бессилия, я только твердила сама себе, что я должна жить. А потом, когда врачи пришли и сказали, что сегодня мы попробуем снять маску ИВЛ и дать более щадящую, мягкую, я просто закричала от СЧАСТЬЯ»,

- написала петрозаводчанка.

Екатерине Яршиной предстоит еще долгий путь восстановления и выздоровления, прием препаратов, от которых отекает тело и становится трудно передвигаться. Но дизайнер не настроена сдаваться и сделает все, чтобы «быстрее вернуться в нормальное русло жизни». Петрозаводчанка еще раз всех поблагодарила за поддержку и призвала беречь себя и своих близких. (фото со страницы петрозаводчанки «Вконтакте»)