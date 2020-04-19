На въезде в Костомукшу установили КПП

На въезде в Костомукшу установили контрольно-пропускной пункт. КПП открыли на перекрестке с дорогой, ведущей на поселок Боровой, сообщает официальный паблик Костомукшского городского округа.

Сотрудники ДПС останавливают весь въезжающий в город транспорт. У людей проверяется наличие местной прописки или документов, дающих право находиться в Костомукше по работе или другим причинам. Особое внимание уделяется машинам из других регионов.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции и роста количества заболевших в Карелии глава республики Артур Парфенчиков принял решение ограничить въезд в четыре города, в которых расположены крупные предприятия. Помимо Костомукши, это Кондопога, Сегежа и Питкяранта.

В полночь 22 апреля контрольно-пропускные пункты будут выставлены также на границах республики.