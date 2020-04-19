Перечислены поезда, все еще курсирующие через Петрозаводск

Компания «РЖД» из-за колоссального падения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса в стране отменила большое количество поездов. В частности, перестал ходить поезд «Карелия» сообщением Петрозаводск-Москва, одна из «Ласточек» в Санкт-Петербург. Сайт «Петрозаводск транспортный» рассказал, какие поезда пока еще продолжают курсировать через карельскую столицу.

Таких маршрутов не очень много. Это поезд «Арктика» сообщением Мурманск-Москва с заездом в Петербург, поезд «Мурманск - Санкт-Петербург», ежедневный скорый поезд «Петрозаводск-Москва» с заездом в Сортавалу, Выборг и Петербург, одна «Ласточка» Петрозаводск - Санкт-Петербург (отправлением из карельской столицы в 6:36, из Петербурга в 18:00), «Ласточка» Петрозаводск-Псков и поезд «Петрозаводск-Суоярви» с прицепными вагонами на Костомукшу, курсирующий два раза в неделю.

Напомним, накануне «РЖД» объявили об отмене дополнительных поездов на майские праздники и составов, которые должны были курсировать в летний период.