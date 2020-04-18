РЖД отменяют летние поезда

Компания «РЖД» отменяет поезда, которые должны были отправиться в путь на майские праздники и летом. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Так, отменяются 76 поездов, которые ранее были назначены на летний период. Также не выйдут в рейс 53 дополнительных поезда, назначенных на майские праздники.

По данным компании, с 21 марта снижение пассажиропотока составило почти 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а количество реализованных билетов на май-июнь, в среднем, сократилось на 60%, при этом значительно вырос их возврат.

Напомним, ранее были отменены «Ласточки» из Петрозаводска и Сортавалы в Санкт-Петербург, а также поезд «Карелия» из Петрозаводска в Москву.