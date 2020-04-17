Глава Карелии объяснил, зачем во время пандемии закрыл четыре города

Глава республики объяснил, почему закрыл четыре города в Карелии – Костомукшу, Питкяранту, Кондопогу и Сегежу.

По его словам, речь идет о моногородах, где вся жизнь привязана к крупному предприятию. Если на предприятии кто-то заболеет, то инфекция, по мнению Парфенчикова, молниеносно распространится по всему городу.

«Как огонь по сухой траве», - сказал он во время прямой линии. К тому же через эти города не проходят федеральные трассы, а значит, их можно закрыть распоряжением на уровне региона.

Парфенчиков сказал, что более точно, кому можно, а кому нельзя приезжать в закрытые города, будут решать руководители районных администраций.

Глава сказал, что, конечно, если сын поедет к больной матери, то ему разрешат проехать. По словам Парфенчикова, главная задача - чтобы не появились в закрытых городах граждане, жизнь которых никак не связана с закрытыми территориями.