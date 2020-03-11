Россия вводит ограничения на полеты в Германию, Францию Испанию

Россия продолжает ограничивать полеты в страны, охваченные коронавирусом. По информации АТОР, которая ссылается на сообщение Росавиации, с 00 часов 13 марта вводится почти полный запрет на пассажирское авиасообщение с Германией, Францией и Испанией, пишет «Коммерсантъ». При этом будут частично сохранены рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж (как туда, так и обратно).

Информацию об ограничении авиасообщения с этими странами ЕС, по информации издания, неофициально подтвердили собеседники в правительстве. Предполагается, что официально об этом будет объявлено позднее 11 марта.

До этого Россия уже вводила ограничение авиасообщения с Китаем, Южной Кореей и Ираном. С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.