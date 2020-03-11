11 марта 2020, 16:26
Россия

Россиянам рассказали о признаках «тихого» инсульта

Это должен знать каждый: эксперты перечислили состояния, которые могут указывать на произошедшее нарушение мозгового кровообращения

Эксперты рассказали о нарушениях здоровья, которые могут указывать на так называемый «тихий» инсульт - нарушение кровоснабжения отдельных участков мозга. В отличие от обычного инсульта, «тихий» может остаться незаметным для человека. Такое состояние может быть опасно для работы головного мозга и способствовать развитию болезней сердечно-сосудистой системы, пишет «Вечерняя Москва».

К таким признакам относятся ухудшение зрения, появление проблем с дыханием, мигрень, апатия и усталость, спазмы в правой или левой зонах тела в строго определенных местах, повышенная потливость, низкая температура тела и озноб, речевые нарушения, болезненная слабость в мышцах и возникновение провалов в памяти.

Ранее медики перечислили состояния, которые должны заставить немедленно посетить врача. Одним из таких симптомов является чувство разбитости и усталости по утрам.

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