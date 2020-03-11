Автомобилистам рассказали, как не стать жертвой угонщиков

Автоэксперт Вячеслав Чулков рассказал, как не остаться без «железного коня» из-за угонщиков. Специалист перечислил способы, которые помогут защитить свой автомобиль от любителей поживиться за чужой счет. Рекомендации Чулкова опубликовала «Вечерняя Москва».

«Защита машины зависит от самой машины. На дешевую можно поставить «костыль» на руль - это позволит защитить автомобиль на 99 процентов. Он крепится прямо на рулевой вал. Для машин средней стоимости я рекомендую целый класс сигнализаций с радиометками, без нахождения которых рядом машина просто не заведется или заглохнет. А премиум-классу подойдут спутниковые сигнализации. Они стоят хороших денег и очень эффективны»,

- заявил эксперт.

Вячеслав Чулков добавил, что сейчас злоумышленники могут использовать для угона целый ряд специальных средств, и чем дороже автомобиль - тем лучше используемое оборудование. Тем не менее, вероятность столкнуться с профессиональными злоумышленниками не очень велика и относится скорее к владельцам редких и коллекционных автомобилей. Для остальных подойдут базовые рекомендации.

«Это как коронавирус - есть универсальные правила, но нет вакцины», - отметил автоэксперт, подчеркнув, что стопроцентного способа нет, но есть возможность снизить риск угона. Он рекомендовал никогда не носить ключи от машины и брелок в одном кармане, не оставлять в автомобиле документы, проявлять внимательность и использовать доступные технические средства. По словам Чулкова, большинство угонов происходит из-за человеческой неряшливости.