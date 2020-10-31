Новые ограничительные меры введены в Карелии из-за COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в республике из-за роста выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом он написал на свое странице в соцсетях.

«С сегодняшнего дня предприятиям общественного питания запрещено работать в ночное время. Соответствующее распоряжение подписал накануне вечером»,

– пишет он.

Кафе, рестораны, бары, согласно распоряжению, должны быть закрыты с 00:00 до 06:00 часов. Исключение делается для автозаправочных станций мотелей, автовокзалов, гостиниц, кемпингов и других объектов дорожного сервиса. Они по-прежнему могут оказывать услуги по питанию в ночное время.

Кроме того в распоряжении уточняются требования по обеспечению эпидбезопасности в объектах торговли и сферы услуг.

Так, если размеры помещения не позволяют установить защитные экраны высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра, необходимо установить перегородки таких размеров, которые исключат контакт персонала с посетителями. Напомню, защитные экраны в зоне расчетов с клиентами должны быть установлены до 1 декабря. Ниже прикрепляю список предприятий, изготавливающих такие перегородки.

Еще одно уточнение касается парикмахерских, салонов красоты, массажных салонов площадью менее 100 квадратных метров, а также в фитнес-центров. В них тоже в обязательном порядке до 15 декабря должны быть установлены обеззараживатели воздуха. Такие же приборы рекомендуется использовать и в магазинах.

Напомним, ранее главный санитарный врач страны Анна Попова из-за угрозы распространения коронавируса рекомендовала органам власти запретить в России все ночные зрелищно-развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00.