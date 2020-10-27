Роспотребнадзор ввел ограничительные меры из-за COVID-19 в России

Главный санитарный врач страны Анна Попова из-за угрозы распространения коронавируса запретила в России все ночные зрелищно-развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00. Запрет начинает действовать с завтрашнего дня, со среды 28 октября. Об этом пишет «Эхо Москвы».

«Ограничения будут действовать с 11-ти вечера до 6-ти утра. Это следует из постановления Роспотребнадзора. Запрет также распространяется на заведения общепита. Кроме того, ведомство предписало усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, объектах торговли и театрах, а также обязало всех граждан носить маски в местах скопления людей, в транспорте и лифтах»,

– пишет издание.

Напомним, ранее дополнительные ограничения связанные с коронавирусом ввел в Карелии глава региона Артур Парфенчиков. В частности, он запретил в ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. Подробнее об этом читайте здесь и здесь.

Добавим, что ситуация с коронавирусной инфекцией может ухудшиться в феврале–марте 2021 года, но к лету все снова нормализуется. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По ее словам, необходимо время, чтобы пандемия пошла на убыль. Для полного отступления инфекции необходимо, чтобы большая часть населения страны стала невосприимчивой к коронавирусу (фото covid19-global.ru).