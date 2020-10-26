В Карелии вводят дополнительные меры для сдерживания коронавируса

В Карелии принимают дополнительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса после осенних каникул. Губернатор подписал новое распоряжение, которое устанавливает требования к контролю за эпидемиологической обстановкой в школах-интернатах. Документ прикреплен на страничке главы в соцсети. Дополнительные меры коснутся шести учреждений: Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского, Специализированной школы искусств, школ-интернатов №18, №21, № 23 и № 24.

Так, глава республики поручил министерству здравоохранения и министерству образования Карелии организовать получение учениками, которые придут в школы-интернаты после каникул, справок о том, что у них не было контакта с больными инфекционными заболеваниями. Допуск детей в школы-интернаты будет возможен только при предъявлении подобных справок. Также ведомства поручено обеспечить сотрудникам школ-интернатов возможность сдать ПЦР-тест на коронавирус, если они в период осенних каникул находились в отпуске.

Кроме того министерство образования должно будет проконтролировать, чтобы сотрудники школ-интернатов, которые на период каникул были в отпуске, предоставили справки об отрицательном результате ПЦР-теста, полученном не ранее чем за 3 дня до начала рабочего времени.

В течение двух недель после каникул необходимо мониторить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в семьях учеников, сообщает пресс-служба правительства Карелии. Организовать эту работу поручено министерству образования.

«Родителей необходимо проинформировать, что дети перед началом обучения должны получить справки об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями, а также о том, что в школы-интернаты не будут допущены лица с признаками ОРВИ или лица, в семьях которых есть заболевшие. Для получения справки надо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства»,

- сообщает пресс-служба правительства.

Должна быть организована разъяснительная работа с родителями, детьми и педагогами в школах районов и городских округов о том, что во время каникул необходимо соблюдать масочный режим, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

Всем участникам образовательного процесса – родителям с детьми, педагогам – рекомендовано на каникулах воздержаться от туристических и личных поездок за пределы места постоянного проживания. (фото rbc.ru, Донат Сорокин)