27 октября 2020, 10:06
Режим работы Многофункционального центра Карелии в праздничные дни
Специалисты МФЦ опубликовали график приема граждан на следующую неделю
В связи с нерабочим праздничным днем 4 ноября, режим работы Многофункционального центра Республики Карелия изменится, сообщается в паблике учреждения.
Сообщаем, что 03.11.2020 рабочий день Отделов предоставления услуг ГБУ РК МФЦ (далее – ОПУ) сокращается на час, за исключением ОПУ по г. Петрозаводску,
– говорится в сообщении.
Отдел предоставления услуг №1 (наб. Гюллинга 11) и Отдел предоставления услуг № 2 (ул. Литейная, 3) будут работать в обычном режиме с 09.00 до 20.00.
04 ноября 2020 г. – выходной день.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал об изменениях в режиме записи и доступа к услугам центра. С 26 октября МФЦ РК работает только по предварительной записи
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