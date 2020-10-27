Режим работы Многофункционального центра Карелии в праздничные дни

В связи с нерабочим праздничным днем 4 ноября, режим работы Многофункционального центра Республики Карелия изменится, сообщается в паблике учреждения.

Сообщаем, что 03.11.2020 рабочий день Отделов предоставления услуг ГБУ РК МФЦ (далее – ОПУ) сокращается на час, за исключением ОПУ по г. Петрозаводску,

– говорится в сообщении.

Отдел предоставления услуг №1 (наб. Гюллинга 11) и Отдел предоставления услуг № 2 (ул. Литейная, 3) будут работать в обычном режиме с 09.00 до 20.00.

04 ноября 2020 г. – выходной день.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал об изменениях в режиме записи и доступа к услугам центра. С 26 октября МФЦ РК работает только по предварительной записи

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