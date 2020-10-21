С 26 октября МФЦ работает только по предварительной записи

В соответствии с п. 11.23 распоряжения главы РК от 12 марта 2020 № 127-р с 26 октября 2020 г. все отделы предоставления услуг ГБУ РК МФЦ будут работать исключительно по предварительной записи, сообщает сайт МФЦ.



С 12:00 20 октября в открыта предварительная запись на период с 26.10.2020 г. по 31.10.2020 г.

Во избежание загруженности «Центра телефонного обслуживания», записаться на услуги возможно посредством официального сайта ГБУ РК МФЦ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке https://www.mfc-karelia.ru, а также в бесплатном приложении «Мои Документы.Онлайн». Вопросы по тел. (8142) 33-30-50.

Напоминаем, что запись на услуги Росреестра в ОПУ по г. Петрозаводску возможна только через центр телефонного обслуживания (8142) 33-30-50.

Кроме того на сайте сообщается об изменении режима работы МФЦ:

«Уважаемые заявители!

Сообщаем, что с 26.10.2020 отделы предоставления услуг по г. Петрозаводску (ОПУ №1 наб. Гюллинга 11 и ОПУ № 2 ул. Литейная 3) будут работать по временному графику:

• понедельник-пятница с 09.00 до 20.00;

• суббота с 09.00 до 15.00»

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Все изменения в режиме работы МФЦ очевидно связаны с новыми ограничительными мерами, которые ввел глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Петрозаводск говорит» писал об этом.



В частности, подтвержден запрет на оказание услуг посетителям без защитной маски. Это касается покупателей в магазинах, пассажиров на транспорте, клиентов в других сферах услуг.

Возвращаются ограничения, касающиеся численности массовых мероприятий.

«Запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью 50 и более человек, за исключением мероприятий на открытом воздухе. После проведения мероприятий с численностью до 50 человек необходимо незамедлительно проводить уборку и дезинфекцию помещений. Естественно, все участники должны соблюдать противоэпидемические меры (социальная дистанция, защитные маски, обработка рук антисептиком)».

Глава предложил работодателям по возможности организовать рабочий процесс, чтобы на рабочих местах одновременно находились не более 50% сотрудников. Также он потребовал ограничить командировки сотрудников в другие регионы, равно как и привлечение работников из-за пределов Карелии.

Ужесточаются меры для посетителей различных парикмахерских, салонов красоты, автомастерских, ателье и других организаций сферы услуг. По распоряжению Парфенчикова, их следует посещать только по предварительной записи, с интервалом между посетителями не менее 10 минут. Глава подчеркнул, что внутри помещений не должно быть очередей.

Также губернатор сообщил об отмене личных приемов граждан. Еще одни требования касаются ярмарок на свежем воздухе. Так, на входе должен быть стационарный диспенсер с антисептиком, обязательное соблюдение социальной дистанции. Посетители должны быть в масках, а персонал – в масках и перчатках.

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