На карантин из-за COVID-19 отправлены 25 классов в Карелии

Из-за коронавируса 25 классов и две группы в техникумах, а также пять групп в детсадах отправлены на карантин. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

- все классы в школе поселка Боровой;

- один класс в кондопожской школе №1;

- один класс в кондопожской школе №7;

- два класса в кондопожской школе №8;

- один класс в костомукшской школе №2;

- два класса в костомукшской школе №3;

- один класс школе села Толвуя;

- два класса в петрозаводской школе №2;

- один класс в петрозаводской школе №9;

- один класс в петрозаводской школе №11;

- один класс в петрозаводской школе №36;

- один класс в школе поселка Деревянка;

- восемь классов в школе поселка Чална-1;

- один класс в школе поселка Пряжа;

- один класс в школе поселка Лоймола;

- одна группа в лесотехническом техникуме;

- одна группа в техникуме городского хозяйства.

Также на карантин из-за коронавируса выведены: одна группа детского сада в поселке Райконкоски, три группы детского сада «Гномик» в Костомукше и одна группа кондопожского детского сада №20.

Две группы детского сада в поселке Пиндуши вышли на карантин из-за ОРВИ

К очной форме обучения вернулись классы в суоярвской школе, школе поселка Идель, две группы Колледжа технологии и предпринимательства, группа Колледжа культуры и искусств, четыре группы медколледжа и одна группа железнодорожного колледжа.

Напомним, суточный рост заразившихся новой коронавирусной инфекцией в нашей республике остается на высоком уровне. Об этом говорят данные оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в Карелии. Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 98 человек. Из этого числа заболевших – 88 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести (фото togliatti24.ru).