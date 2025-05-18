18 мая 2025, 10:04
Происшествия

Жесткое ДТП с мотоциклом попало на видео в Петрозаводске

Инцидент на улице Правды запечатлела уличная камера наблюдения
ДТП на Правды
Фото, видео: Sampo.ru

Вечером 17 мая в Петрозаводске произошло жесткое ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 21:37 на улице Правды. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в легковой автомобиль, который пытался совершить поворот.

Насколько тяжелые травмы получили люди, пока не известно. Отметим, что 17 мая мотоциклисты карельской столицы официально открыли свой сезон. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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