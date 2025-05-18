18 мая 2025, 10:04
Жесткое ДТП с мотоциклом попало на видео в Петрозаводске
Инцидент на улице Правды запечатлела уличная камера наблюдения
Фото, видео: Sampo.ru
Вечером 17 мая в Петрозаводске произошло жесткое ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
Все случилось в 21:37 на улице Правды. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в легковой автомобиль, который пытался совершить поворот.
Насколько тяжелые травмы получили люди, пока не известно. Отметим, что 17 мая мотоциклисты карельской столицы официально открыли свой сезон. © «Петрозаводск говорит»