Жесткое ДТП с мотоциклом попало на видео в Петрозаводске

Вечером 17 мая в Петрозаводске произошло жесткое ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 21:37 на улице Правды. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в легковой автомобиль, который пытался совершить поворот.

Насколько тяжелые травмы получили люди, пока не известно. Отметим, что 17 мая мотоциклисты карельской столицы официально открыли свой сезон. © «Петрозаводск говорит»