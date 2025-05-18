18 мая 2025, 09:24
Происшествия

Следователи изучают гибель рыбака в Карелии

На Онежском озере обнаружен труп пожилого мужчины
Место гибели рыбака
Фото СК

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела человека в акватории Онежского озера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, днем 17 мая волонтеры после долгих поисков нашли в Повенецком заливе пропавшего еще в октябре 2024 года мужчину. Тогда он ушел на рыбалку и не вернулся.

Следователи изучают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»

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Медвежьегорский район
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новости Карелии