Следователи изучают гибель рыбака в Карелии

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела человека в акватории Онежского озера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, днем 17 мая волонтеры после долгих поисков нашли в Повенецком заливе пропавшего еще в октябре 2024 года мужчину. Тогда он ушел на рыбалку и не вернулся.

Следователи изучают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»