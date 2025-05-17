Автобус перевернулся и загорелся в Карелии

Вечером 17 мая в Лоухском районе произошло трагическое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным источника, сигнал о происшествии около поселка Кестеньга поступил на пульт дежурного около 17 часов. На место выехали поселковые пожарные.

Спасатели обнаружили перевернувшийся автобус «Ивеко», который горел в кювете. Машина имела белорусские номера. На место были вызваны скорая помощь и полиция.

В результате ЧП погиб водитель транспортного средства. Автомобиль потушен. Обстоятельства трагедии выясняются. © «Петрозаводск говорит»