Суточный рост заражения COVID-19 в Карелии остается на высоком уровне

Суточный рост заразившихся новой коронавирусной инфекцией в нашей республике остается на высоком уровне. Об этом говорят данные оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в Карелии.

«Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 98 человек. Из этого числа заболевших – 88 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести»,

– говорится в сообщении оперштаба.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 55 человек, в Питкяранте – 3 человека, в Костомукше – 4 человека, в Пряже – 6 человек, в Кемском районе – 13 человек (Кемь – 10, поселок Авнепорог – 2, поселок Рабочеостровск – 1), в Сегеже – 3 человека, в Кондопоге – 3 человека, в Сортавале – 1 человек, в Муезерском районе – 8 человек (поселок Ледмозеро – 7, поселок Тикша – 1), в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Вялимяки).

Выздоровели еще 16 человек: в Петрозаводске – 12, в Кондопожском районе – 2, в Медвежьегорском районе– 1, в Лоухском районе– 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 997,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1043,5 случая, по Северо-Западу – 1515,2 (фото с news.kmvcity.ru).