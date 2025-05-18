Назван победитель «Евровидения-2025»

В швейцарском городе Базель прошел песенный конкурс «Евровидение-2025». В мероприятии приняли участие исполнители со всей Европы.

По итогам голосования специально выбранного жюри, а также телезрителей, первое место занял предтавитель Австрии Йоханнес Питч. Он набрал 436 баллов. На втором месте расположилась представительница Израиля Юваль Рафаэль с 357 баллами. Тройку замкнул эстонец Томми Кэш, набравший 356 баллов.

Таким образом, следующее «Евровидение» пройдет в Австрии в 2026 году. © «Петрозаводск говорит»