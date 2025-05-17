Магнитная буря обрушилась на Землю

В субботу на Земле началась геомагнитная буря. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Как отметил специалист, минувшей ночью на нашу планету стал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из корональной дыры на звезде. После полуночи начались слабые возмущения магнитосферы Земли. К утру возмущения достигли уровня средней магнитной бури класса G2.

По словам Леуса, Земля будет находиться в плотном потоке солнечного ветра до понедельника включительно. При наличии ясной погоды у жителей Карелии будет шанс увидеть полярное сияние. © «Петрозаводск говорит»