Ребенок из России погиб на отдыхе в Хургаде

На отдыхе в Египте погиб четырехлетний ребенок из России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, семья из Ярославля прилетела на отдых в Хургаду. Пока мама оформляла документы на ресепшене, папа с двумя сыновьями (4 года и 5 лет) вышел на улицу к «бесконечному» бассейну. Младший мальчик забрался на борт, который не имел ограждений, не разобрался, как оттуда спуститься, и рухнул вниз с высоты шесть метров.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти - мальчик умер. Сразу после трагедии у бассейнов установили ограждения. Семья ребенка намерена добиваться наказания для администрации отеля и возбуждения уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»