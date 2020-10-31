Известный российский дизайнер поддержал депутатов Петросовета

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев вступился за депутатов Петросовета. Создатель дизайн-студии не смог пройти мимо ситуации, когда бизнесмены попытались через суд обойти требования Петросовета, пытающегося придать Петрозаводску стильный образ. Он предложил создать для Петрозаводска дизайн-код для рекламных вывесок, которые смогут устоять в любом суде. Свою точку зрения он высказал на своем ютуб-канале, пишет «Республика».

«Петрозаводские городские власти приняли дизайн-код, но недостаточно прошли все юридические процедуры, поэтому кто-то подал на них в суд и сказал, что вы незаконно ограничиваете мое право вешать любую [ерунду] на фасаде, которую я хочу. Суд пока не опубликовал результаты, еще пока нет мотивировочной части, не понятна аргументация, почему отменили дизайн-код.

Это немножко грустноватая новость на нашей улице, потому что мы как раз внедряем дизайн-коды в разных городах. Я приглашаю петрозаводские власти выйти с нами («Студией Артемия Лебедева», прим. ред.) на контакт, потому что мы знаем, как делать так, чтобы дизайн-код можно было принять, и как сделать так, чтобы суд не мог его отменить.

Одна из вещей, которой мы помогаем городам, – это юридическое сопровождение внедрения дизайн-кодов.

Одно дело сказать: «Давайте, чтобы все было красиво и хорошо», а другое – чтобы все это было юридически безупречно», – заявил Артемий Лебедев.

Напомним, Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Петросовета, на основании которого бизнесмены должны были устанавливать рекламные вывески только по определенным правилам. Речь идет о решении Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года «Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа». Истцами выступили более 50 предпринимателей города.

На это решение отреагировал известный российский блогер Илья Варламов. Не стесняясь в выражениях, он опубликовал материал, в котором назвал петрозаводских предпринимателей «стражами визуального мусора». Подключился к нему и Союз архитекторов Карелии, который обратился с открытым письмом по ситуации с размещением вывесок и информационных конструкций в Петрозаводске. Известные в городе люди поддержали администрацию города и обещали оказать поддержку в качестве экспертов в случае последующих судебных разбирательств.

Добавим, что предприниматели, после эмоционального обращения Ильи Варламова, попытались объяснить горожанам, давая интервью СМИ, что, мол, они на самом деле не против правил, но не смогли найти общего языка с администрацией города.