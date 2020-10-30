Союз архитекторов Карелии высказался о ситуации с вывесками

Союз архитекторов Карелии обратился с открытым письмом по ситуации с размещением вывесок и информационных конструкций в Петрозаводске, сообщает газета «Лицей».

В письме архитекторы выражают готовность поддержать администрацию города в качестве экспертов в случае последующих судебных разбирательств.

Как известно, 20 октября Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Петросовета от 5 июля 2019 года «Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа». Истцами выступили более 50 предпринимателей города, ответчиком — Петрозаводский городской совет.

После этого известный российский блогер Илья Варламов, не стесняясь в выражениях, опубликовал материал, в котором назвал петрозаводских предпринимателей «стражами визуального мусора».

После эмоционального обращения Ильи Варламова предприниматели Петрозаводска пытаются объяснить горожанам, давая интервью СМИ, что, мол, они на самом деле не против правил, но не смогли найти общего языка с администрацией города.

Архитекторы Петрозаводска сегодня обратились с открытым письмом. Над обращением работало правление Союза архитекторов: Евгений Фролов, Елена Ициксон, Ирина Лялько, Александр Савельев и другие.

Портал «Петрозаводск говорит» писал ранее о суде и его результатах.

Напомним, что по мнению истцов, оспоренный в суде нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности.

Полный текст письма (орфография и пунктуация сохранены):

«Союз архитекторов Карелии крайне обеспокоен сложившейся ситуацией с судебным решением Санкт-Петербургского суда о признании недействительными Постановления о правилах размещения вывесок и информационных конструкций, разработанных Администрацией Петрозаводского городского округа.

Данные постановления, законы (как одна из составных частей дизайн-кода города) уже действуют в некоторых городах страны: Москва, Белгород, Тверь, Саратов, Новосибирск, Ижевск, Калининград, Краснодар, Иваново, Якутск, Рыбинскк, Липецк, Нижний Новгород, Кострома, Пермь, Воронеж, Челябинск, Сыктывкар и Санкт-Петербург.

Все горожане уже увидели положительный результат на проспекте Ленина, и не только, от введения данного постановления в том виде, в котором он принят Петросоветом.

Многие годы наш город заполняли бессистемным размещением многочисленных рекламных продуктов, как отдельно стоящих на земельных участках, так и на фасадах зданий.

После выхода постановления о правилах размещения вывесок и после ремонта фасадов зданий на проспекте Ленина горожане увидели совершенно другой город (чистые фасады и красивые и профессионально изготовленные вывески), отсутствие кричащей рекламы, и это не может не радовать.

Открылись все лепные элементы зданий, ранее скрытые, установленные как попало растяжки, баннеры, подложки разных размеров, многочисленные штендеры, которые были размещены в огромном количестве вдоль улиц.

Раскрылся весь архитектурный потенциал центральной части города.

Не может не радовать сокращение в большом количестве рекламных конструкций (билборды 3 х 6м), которые в большом количестве были размещены в центральной части города, а не вдоль крупных транзитных автодорог как в крупных городах страны.

Союз архитекторов поддерживает Администрацию города в данной работе и готов оказать поддержку в качестве экспертов в случае последующих судебных разбирательств».

Фото "Илья Варламов иллюстрирует текст — здание в Петрозаводске до и после утверждения дизайн-кода. varlamov.ru" взято с сайта газеты "Лицей"