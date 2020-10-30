Названы сроки закрытия навигации в Карелии

В Карелии закрывается навигация для плавания на маломерных судах. Распоряжение об этом подписал глава республики Артур Парфенчиков, сообщает управление пресс-службы губернатора.

Так, со 2 ноября навигация закрывается в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и в Костомукше.

С 9 ноября - в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, а также в Петрозаводске и Сортавале.

Данное постановление касается водоемов, не имеющих судоходной обстановки. Фото imagesratel.kz