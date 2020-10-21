Требования Петросовета к рекламным вывескам признаны незаконными

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Петросовета, на основании которого бизнесмены должны были устанавливать рекламные вывески только по определенным правилам. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

Речь идет о решении Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года «Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа».

«Выступила на суде заинтересованным лицом и высказала свою позицию о том, что этот нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Суд поддержал мнение уполномоченного, административных истцов и прокуратуры»,

– пишет Гнетова.

Результат: «Требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа», утвержденные Решением Петрозаводского городского Совета от 05.06.2019 отменены».

Решение апелляционного суда вступает в законную силу немедленно (главное фото vizart-ptz.ru).