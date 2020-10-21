Мусорный контейнер сгорел ночью в Петрозаводске

За истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано два пожара, один из них в Петрозаводске, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

Сегодня ночью в 02:33 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Коммунальной возле дома №1 на контейнерной площадке горит пластиковый мусорный контейнер. Когда пожарные прибыли к месту вызова. То контейнер был уже объят огнем. В результате пожара пластиковый контейнер был значительно поврежден огнем. Причина ночного пожара устанавливается.

А вчера, в понедельник 20 октября, пожарные Петрозаводска и поселка Мелиоративный днем выезжали в местечко Падас Прионежского района, где на открытой территории горели древесные отходы. В результате пожара отходы были повреждены огнем на площади 200 квадратных метров. Причина пожара – устанавливается (фото с m.progorodsamara.ru).