Трупы мужчины и женщины обнаружены в Карелии

За минувшие сутки помощь пожарных потребовалась в Питкяранте и Костомукше, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

В понедельник, 20 октября, в 13:15 на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо попасть в квартиру, где мужчина длительное время не выходит на связь и не открывает дверь. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. К сожалению, самые худшие опасения подтвердились, хозяин квартиры был мертв.

В этот же день, аналогичный неприятный случай произошел днем в городе Костомукша. Там длительное время на связь не выходила пожилая женщина. Используя трехколенную лестницу, пожарные проникли в квартиру через окно на втором этаже, где и обнаружили бездыханное тело хозяйки.

Сейчас по обоим случаям проверку проводят сотрудники правоохранительных органов (фото с life.ru).