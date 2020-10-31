Житель Карелии украл в магазине 12 флаконов шампуня

Кондопожские полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в ОМВД России по Кондопожскому району поступило заявление от работников универсального магазина. На предоставленной видеозаписи было запечатлено, как неизвестный мужчина похитил из торгового зала 12 одинаковых флаконов шампуня.

Оперативники выяснили, что к краже причастен ранее судимый 22-летний петрозаводчанин. Тот сознался в содеянном и пояснил, что похищенный товар сбыл. Незаконно вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.