04 мая 2020, 11:48
Наибольшее число домов с зараженными COVID-19 находятся на Перевалке
Обновлена карта распространения вируса в Петрозаводске и Карелии
По состоянию на 4 мая в Петрозаводске выявлено 63 заболевших коронавирусом, о чем сообщает обновленная карта по распространению вируса в Карелии.
Самое большое число домов, где проживают больные, сосредоточено в микрорайоне Перевалка. Там указано семь домов.
Зеленых значков, то есть домов, в которых люди выздоровели в Петрозаводске – шесть.
Напомним, за минувшие в сутки в столице Карелии стало на одного больного больше. Еще один заболевший зарегистрирован в Сегеже.