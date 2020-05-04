Наибольшее число домов с зараженными COVID-19 находятся на Перевалке

По состоянию на 4 мая в Петрозаводске выявлено 63 заболевших коронавирусом, о чем сообщает обновленная карта по распространению вируса в Карелии.

Самое большое число домов, где проживают больные, сосредоточено в микрорайоне Перевалка. Там указано семь домов.

Зеленых значков, то есть домов, в которых люди выздоровели в Петрозаводске – шесть.

Напомним, за минувшие в сутки в столице Карелии стало на одного больного больше. Еще один заболевший зарегистрирован в Сегеже.