Артур Парфенчиков рассказал, кто завез коронавирус в Олонец

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети о ситуации с коронавирусом в районах республики.



«Вчера выявлен возможный источник инфекции в Олонце среди нескольких рабочих вологодской подрядной организации, привлечённой к ремонту автодороги Олонец - Видлица. Предварительные данные получены в результате комплексного тестирования всех работников строительной организации.

С учётом результатов расследования установлен наиболее вероятный источник заражения - водители дальних рейсов, проживавших в гостинице совместно с вахтовиками. Сами дорожные строители уже больше месяца находятся на вахте и возможность завоза инфекции ими исключается. Вчера принял решение о запрете размещения в гостиницах и хостелах кого-либо совместно с вахтовыми рабочими, здоровью которых должно уделяться максимальное внимание»,

- пишет глава Карелии.



Артур Парфенчиков также сообщает, что в Лахдепохья заболевание выявлено у студентки медицинского института Санкт-Петербурга, в этом городе оно и учитывается.

«Добавлю, случай коронавируса в Кеми пока остается единичным, мужчина получает все необходимое лечение, ни у кого из тех, кто с ним контактировал COVID-19 не выявлен. Продолжаются работы по локализации очагов заражения в Беломорске и поселке Салми», - уточняет Глава Карелии.