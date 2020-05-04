Ушел из жизни ученый, доктор медицинских наук Юрий Лупандин

2 мая на 82-м году ушел из жизни Юрий Васильевич Лупандин, доктор медицинских наук, профессор ПетрГУ, декан медицинского факультета в течение 20 лет и заведующий кафедрой физиологии человека и животных более тридцати лет. Последнюю он возглавлял вплоть до 2018 года.

Юрий Лупандин – автор более 200 статей, нескольких монографий по физиологии терморегуляции и движения, соавтор «Руководства по физиологии» и нескольких учебников по физиологии. Под руководством профессора Ю.В. Лупандина защищены 14 кандидатских и две докторские диссертации.

Прощание и похороны состоятся сегодня, 4 мая, в 14:30 на кладбище "Сулажгора 1".