Строительная компания «КСМ» сегодня отмечает день рождение

4 мая крупнейшая строительная компания Карелии отмечает свой 57-ой день рождения.

Совершенно справедливо будет назвать бренд «КСМ» одним из самых узнаваемых в Карелии. Для людей в возрасте, возможно, более привычное название «Карелстроймеханизация», для молодого поколения – «КСМ».

О деятельности строительной компании лучше всяких слов говорят построенные объекты. У «КСМ» их сотни. По всей республике и за её пределами.

«Пользуясь случаем хочу от всего сердца поздравить моих коллег, работников и уважаемых ветеранов «КСМ» с 57-летием нашей компании! Я горжусь своим коллективом – настоящей командой строителей, созидателей, профессионалов. Горжусь нашей компанией, которая, несмотря на статус лидера в регионе, находится в постоянном развитии. И, конечно, горжусь нашими объектами. У нас замечательная профессия, ведь строительство – один из немногих видов человеческой деятельности, результаты которого остаются на века»

- поздравил своих коллег генеральный директор компании «КСМ» Николай Макаров.

Более 150 жилых домов, десятки промышленных предприятий, дороги и мосты, гидросооружения и малые гидроэлектростанции, детские сады и школы, административные и торговые здания, скверы и памятники. Таким послужным списком не может похвастаться ни одна другая компания в Карелии и лишь очень немногие в Северо-Западном Федеральном округе России!