В Минздраве рассказали о состоянии самой тяжелой пациентки с COVID-19

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсетях о состоянии самой тяжелой больной, госпитализированной с коронавирусом.

«В ковид-центре в Петрозаводске врачи борются за жизнь 83-летней женщины, которая находится на вспомогательной вентиляции лёгких через трахеостому. Мы оцениваем ее состояние как крайне тяжелое, но относительно стабильное. Все необходимые препараты по современным протоколам лечения COVID-19 пациентка получает»,

- сообщил Охлопков.

Министр также призывает всех соблюдать ограничения:

«Надо начать жить иначе. Инфицированный может и не знать, что заражен коронавирусом. При этом он подвергает опасности других. Особенно людей старшего возраста - более 60 лет, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, имеющих проблемы с легкими. Для них коронавирусная инфекция очень опасна».

Напомним, по состоянию на утро 4 мая, в Карелии зафиксирован 91 случай коронавируса.