Число заболевших пневмонией в Карелии приближается к тремстам

За минувшие сутки еще пять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В целом, начиная с 1 апреля, госпитализировано уже 295 человек.

Умерло за тот же период 38 человек, включая пациентов, госпитализированных ранее указанного периода. В основном это люди пожилого возраста.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. Последние случаи смерти были зафиксированы 29 апреля, когда ушли из жизни мужчина и две женщины, все – старше 65 лет.



В оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.