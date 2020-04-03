Регистрация браков приостановлена в Карелии до 1 июня 2020 года
Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, регламентирующее продление ограничительных мер на территории республики до 15 апреля. Отдельный пункт документа касается организации работы ЗАГСов на территории Карелии, сообщает пресс-служба правительства РК.
В нем указано, что ЗАГСы должны приостановить прием заявлений о заключении и расторжении браков до 1 июня 2020 года. Лицам, желающим вступить в брак, рекомендовано перенести регистрацию на дату после 01.06.20. Если молодожены не захотят перенести торжество – регистрацию рекомендовано проводить без присутствия близких и родных.
Кроме того, распоряжением главы Карелии до 15 апреля 2020 года будет приостановлена работа торговых организаций, за исключением аптек, магазинов торгующих товарами первой необходимости, автозаправочных станций и так дале. Также запрещена работа ресторанов, кафе, косметических салонов, парикмахерских, бань и других организаций, перечисленных в распоряжении № 127-р от 12.03.2020. При этом расширяется перечень непродовольственных товаров первой необходимости – в него включены автозапчасти, а также смазочные материалы, шины и покрышки.
Общественный транспорт не будет ходить до 14 апреля.
Гостиницам и хостелам предписывается обеспечить самоизоляцию постояльцев, не допускать их выход за пределы турбаз и номеров. При этом турорганизациям рекомендовано расторгать краткосрочные туры на срок менее 1 месяца.
Документ также регламентирует то, что с 7 до 30 апреля Министерству образования необходимо обеспечить реализацию образовательных программ дистанционно.
Управляющим организациям Карелии в соответствии с настоящим распоряжением необходимо применять антисептические средства при уборке мест общего пользования, обеспечивать проветривание подъездов.