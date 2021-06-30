Кислородную станцию, помешавшую мужчине, обнесут шумозащитным экраном

История вокруг кислородной станции в ковид-госпитале, шум от которой тревожил жителей домов на улице Куйбышева, получила продолжение.

Житель карельской столицы Илья Веригин, который и предал огласке эту историю и даже снял на видео шумную установку, сообщил в соцсети, что в Минздрав РК о проблеме не только услышали, но уже дан старт строительству шумозащитного экрана.

Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков написал петрозаводчанину, что около станции будет установлен щит из звукопоглощающего материала (как сендвич-панель: ондулин, металл, специальная прокладка). Специалисты измерят уровень шума до установки щита, а также после на территории госпиталя и домов поблизости. (фото vk.com)