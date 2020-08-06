Онлайн-карта показала главные очаги Covid-19 в Карелии на 6 августа

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция была найдена 5 августа.

Главным очагом коронавируса остается Петрозаводск. В столице уже 1247 заболевших. На втором месте Кемский район - 144 больных, на третьем - Беломорский район - 110 зараженных.

Далее следуют Сортавальский район (102), Сегежский район (93), Олонецкий район (93), Прионежский район (93), Суоярвский район (86), Лоухский район (84), Кондопожский район (79) и Муезерский район (73).

Меньше всего зараженных по-прежнему в Калевальском районе - 12.