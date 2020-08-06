Стало известно, на каких домах в Петрозаводске появится подсветка

Площадь Гагарина украшают к юбилею Карелии. В центре города реконструируют вокзал, мостовые сооружения, выполнен ремонт подземного перехода. На площади Гагарина устроили клумбу и архитектурные композиции, ремонтируют фасады, которые покрасили в исторический терракотовый цвет.

«Думаю, что главные эффекты впереди - когда будет устроена подсветка зданий, это сразу очень украсит площадь в вечернее время», - рассказала мэр Петрозаводска. Также городские власти проработали стандарты вывесок.

До 15 августа рабочие установят архитектурную подсветку на домах 37 и 38 на проспекте Ленина. На зданиях установят по 50 ламп. Такое новшество появится также в домах на проспекте Карла Маркса, 12, 14, 20.

Фото: пресс-служба городской администрации