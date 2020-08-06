06 августа 2020, 13:44
Общество

Опасной крупой кормили детей в одном из садов Петрозаводска

Предприятие из карельской столицы привлечено к ответственности за нарушения технического регламента Таможенного союза

Специалисты Россельхознадзора провели проверку одного из детских садов Петрозаводска. В результате было выявлено нарушение, сообщает пресс-служба ведомства.

В столовой дошкольного учреждения хранились различные крупы - гречка, рис, пшено, а также горох. Крупы были поставлены предприятием из Петрозаводска.

При проверке этого производителя выяснилось, что декларации о соответствии крупы требованиям технических регламентов либо просрочены, либо сведения в них не совпадают с информацией, указанной на упаковке. Таким образом, продукты являются потенциально опасными.

Арбитражный суд рассмотрел дело и привлек предприятие к административной ответственности. Поставщику вынесено предупреждение.

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Россельхознадзор
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новости петрозаводска