Опасной крупой кормили детей в одном из садов Петрозаводска

Специалисты Россельхознадзора провели проверку одного из детских садов Петрозаводска. В результате было выявлено нарушение, сообщает пресс-служба ведомства.

В столовой дошкольного учреждения хранились различные крупы - гречка, рис, пшено, а также горох. Крупы были поставлены предприятием из Петрозаводска.

При проверке этого производителя выяснилось, что декларации о соответствии крупы требованиям технических регламентов либо просрочены, либо сведения в них не совпадают с информацией, указанной на упаковке. Таким образом, продукты являются потенциально опасными.

Арбитражный суд рассмотрел дело и привлек предприятие к административной ответственности. Поставщику вынесено предупреждение.